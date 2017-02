Inter - Juve, squalifica e Nazionale: notte da incubo per Icardi

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

06/02/2017 18:45

INTER ARGENTINA ICARDI BAUZA - Inter sconfitta nel Derby d'Italia contro l'acerrima rivale Juventus e serata senza squilli per Mauro Icardi. Anzi: oltre a non graffiare dalle parti di Buffon, il bomber argentino è stato protagonista in negativo nel post-partita con il gesto di stizza nei confronti dell’arbitro Rizzoli che per le news Inter gli è costato due giornate di squalifica.

News Inter, Icardi stecca contro la Juve davanti al Ct Bauza

Una serata 'nera' che potrebbe costare cara anche in chiave Nazionale a Icardi, visto che in tribuna allo 'Stadium' ad assistere al match c’era il Ct dell'Argentina Edgardo Bauza. Il selezionatore albiceleste di recente aveva aperto le porte all’interista, che lo scorso ottobre in ottica calciomercato ha rinnovato il suo contratto fino al 2021: "Icardi sa che lo stiamo seguendo, ha un grande presente e può essere convocato", le parole di Bauza. La negativa prestazione contro la Juve, oltre all'episodio disciplinare dopo il 90', potrebbe però mutare nuovamente lo scenario e far propendere verso una nuova esclusione dell'attaccante per le convocazioni di marzo in vista delle gare valide per le Qualificazioni al Mondiale di Russia 2018. Higuain e Pratto sono al momento davanti a Icardi nelle gerarchie di Bauza e potrebbero restarci a maggior ragione dopo quanto successo in Juventus-Inter.