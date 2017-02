Mondiali 2018, Rizzoli rinuncia alla rassegna iridata

06/02/2017 18:40

MONDIALI 2018 RIZZOLI / Al centro delle polemiche per la direzione di gara in Juventus-Inter, Nicola Rizzoli ha deciso di rinunciare alla possibilità di partecipare ai Mondiali 2018. Come riferito da 'Sky', il fischietto italiano ha già comunicato la sua decisione ai vertici arbitrali sia italiani che mondiali. Una scelta presa già da tempo e che non avrebbe nulla a che fare con quanto avvenuto allo 'Stadium' domenica sera.

B.D.S.