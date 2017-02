Calciomercato Roma, un ex giallorosso vuole Dzeko

06/02/2017 18:26

ROMA DZEKO MARSIGLIA / L'ambizioso progetto del Marsiglia sin qui ha portato frutti importanti solamente in ambito mercato, visto che la squadra provenzale continua ad avere numerosi alti e bassi in campionato. Nel corso della sessione invernale di calciomercato, Rudi Garcia ha ricevuto in dote due giocatori di livello internazionale come Patrice Evra e Dimitri Payet, ma l'appetito vien mangiando e la dirigenza transalpina pensa in grande anche in vista della prossima stagione. L'ex allenatore giallorosso, avrebbe chiesto un bomber di livello internazionale, che sia in grado di ridurre il gap attuale con le altre big del campionato francese e in cima alla sua lista dei desideri ci sarebbe una vecchia conoscenza.

Calciomercato Roma, Marsiglia su Dzeko

Secondo il portale bosniaco 'Sport.ba', infatti, l'obiettivo sensibile dell'OM sarebbe l'attaccante della Roma, Edin Dzeko. Autore sin qui di un'ottima stagione con la maglia giallorossa, la punta bosniaco non ha certo vissuto giorni facili sotto la guida del tecnico francese e in una recente intervista ha anche ammesso che la squadra si allenava poco in quel periodo. Ad oggi, risulta dunque difficile ipotizzare una cessione in Francia del calciatore, anche perché il calciomercato Roma ha ben altre priorità in vista della stagione 2017/2018.

D.T.