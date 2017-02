07/02/2017 01:31

BAYERN MONACO LAHM / Per Lahm potrebbe essere l'ultima stagione da calciatore: il tedesco ha già parlato più volte della possibilità di lasciare il calcio giocato a fine campionato ma non lascerà il Bayern Monaco. Come riferisce la 'Bild', infatti, il suo futuro da ex calciatore è dietro una scrivania: da direttore sportivo o da dirigente delle giovanili del club bavarese.

B.D.S.