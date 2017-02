Calciomercato Chelsea, un colpaccio si 'autoannuncia'

06/02/2017 17:57

CALCIOMERCATO CHELSEA CALHANOGLU / Al centro delle cronache calcistiche per la squalifica di quattro mesi comminatagli dal 'TAS', Hakan Calhanoglu resta una delle prede più appetite in vista della prossima stagione. Molti club si sono interessati alle prestazioni del trequartista del Bayer Leverkusen, ma il Chelsea sembra essere quello meglio posizionato nella corsa al calciatore, come facilmente evincibile dalle parole dello stesso riportate da 'Fanatik': "Se Dio vuole, sarò un giocatore del Chelsea la prossima stagione, anche se ci sono molte squadre interessate a me".

D.T.