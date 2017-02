Calciomercato Juventus, Guardiola in prima fila per Dybala

06/02/2017 17:40

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA - Scende il Real Madrid, sale il Manchester City. Nonostante la Juventus stia lavorando al rinnovo fino al 2021, le big europee non mollano la presa su Paulo Dybala. Come riporta 'AS', il prossimo addio del Dg Sanchez potrebbe complicare la corsa dei 'Blancos' al gioiello bianconero, che stuzzica e non poco la fantasia anche di Pep Guardiola per il suo City. E, come riporta il quotidiano spagnolo, in un'ipotetica corsa al cartellino di Dybala i 'Citizens' sarebbero attualmente in prima linea sulla concorrenza. Ma per il momento, i tifosi juventini possono comunque dormire sonni tranquilli sulla permanenza a Torino della 'Joya'.

G.M.