Serie A, squalificati 23a giornata: doppia stangata per l'Inter

06/02/2017 17:22

SERIE A SQUALIFICATI 23A GIORNATA ICARDI PERISIC / Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo sulle gare della 23a giornata. Atteso il verdetto per Juventus-Inter con una doppia stangata per i nerazzurri: due giornate di squalifica per Icardi e Perisic. Il croato è stato fermato per "per avere, al 49esimo del secondo tempo, ripetutamente proferito espressioni gravemente irriguardose nei confronti del Direttore di gara". Il capitano dell'Inter, invece, è stato squalificato per aver "al termine della gara, rivolto ad un Arbitro addizionale un'espressione ingiuriosa accompagnata da gesti, nonché per avere calciato il pallone in direzione del Direttore di gara, senza colpirlo".

Questi gli altri squalificati, tutti per una giornata: Callejon (Napoli, con ammenda di 10mila euro), Cesar (Chievo), Crisetig (Crotone), Masina (Bologna), Sosa (Milan), Baselli (Torino), Bellusci (Empoli), Ceppitelli (Cagliari), Hysaj (Napoli), Izzo (Genoa), Valdifiori (Torino).

Per le società, 10mila euro di ammenda al Bologna, 1.500 al Pescara.