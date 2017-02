Calciomercato Siviglia, Sampaoli può andarsene subito: ecco perché

06/02/2017 17:14

SIVIGLIA SAMPAOLI CLAUSOLA / A chi si interrogava sulle capacità di riprodurre quanto di buono fatto vedere con la nazionale cilena in una squadra di club, Jorge Sampaoli ha risposto con i fatti, portando il Siviglia nelle zone alte della classifica a battagliare alla pari con Barcellona e Real Madrid. Il tecnico argentino ha catalizzato su di sé le attenzioni di numerosi club europei che, secondo 'as.com', possono strapparlo al club andaluso pagando l'irrisoria cifra di 1,5 milioni di euro. Sul contratto biennale firmato in estate, c'è infatti una clausola rescissoria che prevede il pagamento di tale somma per liberare l'ex Ct del Cile. Tra le squadre interessate, oltre ad Atletico Madrid e Barcellona, c'è da segnalare anche il Borussia Dortmund.

D.T.