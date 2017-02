Manchester City, Guardiola non molla Laporte ma l'Athletic fa muro

07/02/2017 02:43

CALCIOMERCATO MANCHESTER CITY LAPORTE / Il Manchester City è pronto a tornare alla carica in estate di Aymeric Laporte. Il difensore in forza all'Athletic Bilbao è in cima alla lista dei desideri per rinforzare il pacchetto arretrato della squadra. Riuscire a portare in Inghilterra il calciatore, però, non sarà per nulla facile. Gli spagnoli - secondo quanto riportato dal 'Mirror' - non avrebbero alcuna intenzione di trattare e di privarsi di Laporte per meno di 65 milioni di euro, il valore della sua clausola rescissoria.

M.S.