Juventus, Pjanic 'sfida' Dybala: "Ecco cosa facciamo a fine allenamento"

06/02/2017 16:52

JUVENTUS PJANIC INTERVISTA / Dalla vittoria sull'Inter all'intesa con Higuain, dalla lotta scudetto al gol da sogno: Miralem Pjanic si confessa in un'intervista che andrà in onda questa sera su 'Jtv'. Il centrocampista bosniaco, arrivato nello scorso calciomercato estivo dalla Roma, è spesso protagonista delle news Juventus e su Juve-Inter dice: "Abbiamo conquistato tre punti davvero importanti, contro un avversario di grande spessore. Non è stata una gara semplice, siamo molto contenti per la vittoria e per non aver subito gol. E' stato un successo meritato, ottenuto lottando fino alla fine. La condizione è buona, stiamo giocando bene e subiamo poco. Ieri abbiamo affrontato un avversario complicato, ma in casa abbiamo sempre dimostrato la nostra forza, perdiamo pochi punti e si è visto il perché. Anche il pubblico è stato fantastico. È bello sentire la spinta dei nostri tifosi e vogliamo ripagarli con i trofei".

Si entra nel momento topico della stagione e il centrocampista bianconero spiega: "Più andiamo avanti e meno avremo possibilità di sbagliare. Dietro non molleranno, dobbiamo continuare così. Il cammino verso lo scudetto è ancora lungo, ma siamo sulla buona strada. Domani però ci aspetta una nuova sfida. La partita contro il Crotone non è semplice, perché arriva subito dopo il successo sull'Inter, ma dobbiamo prendere i tre punti fondamentali per tenere a distanza Roma e Napoli".

Juventus, Pjanic su Higuain e gol di tacco

Pjanic parla della sua intesa con Higuain: "Con lui mi trovo bene, sia fuori che in campo. Ieri mi ha messo davanti alla porta, ma ho sbagliato e potevo sicuramente fare meglio. La nostra intesa sta migliorando, come quella con tutti i compagni. In questa squadra ci sono giocatori fenomenali ed è facile capirsi. Punizioni? Ci fermiamo spesso a fine allenamento a provarli. Con Dybala facciamo anche delle sfide. Per ora siamo 2-2. Il gol da sogno? Di tacco o in rovesciata sarebbe bellissimo. Forse però in rovesciata per me sarebbe più difficile, il primo è più nelle mie corde".

B.D.S.