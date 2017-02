Juventus-Inter, Lo Bello: "Rizzoli mediocre, il 'Don Abbondio' degli arbitri"

06/02/2017 16:32

JUVENTUS INTER RIZZOLI LO BELLO / Non si placano le polemiche su Juventus-Inter. Nel mirino della critica è finita la direzione di gara di Rizzoli. Anche per lo storico arbitro siciliano, Rosario Lo Bello, durante la sfida di Torino ci sono state delle sviste: "L'abbraccio di Lichtsteiner a D'Ambrosio per me è calcio di rigore al 100% – Ammette Lo Bello a 'Itasportpress.it' – Mentre sulla scivolata di Mandzukic su Icardi nei pressi della linea di fondo si potrebbe discutere visto che è un intervento molto rischioso anche se il croato riesce a toccare il pallone. Sono due episodi diversi ma sull'abbraccio di Lichtsteiner io avrei immediatamente decretato il calcio di rigore".

RIZZOLI - "la mia opinione è anche quella di molti colleghi del mio tempo, questo arbitro è un mediocre. Tutte le partite che dirige sono sempre piene di errori a conferma del fatto che è veramente un mediocre nonostante abbia arbitrato molte finali. Io lo definisco il 'Don Abbondio' dei fischietti italiani. Poi con la Juve spesso sbaglia a favore tanto che sui social lo mettono con la maglia bianconera. Giudicando male Rizzoli non si scopre l'acqua calda".

M.S.