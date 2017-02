SONDAGGIO CM.IT - Crisi Milan, tutta colpa della dirigenza

06/02/2017 16:19

CRISI MILAN SOCIETAì / Tutta colpa della dirigenza. I nostri utenti di Twitter, chiamati a scegliere il colpevole del momento no del Milan, hanno votato senza molti dubbi: per il 60% di coloro che hanno preso parte al sondaggio sul profilo Twitter di Calciomercato.it, le responsabilità maggiori sono della società. Solo l'8% pensa che Vincenzo Montella possa fare di più. Per il 32%, infine, la colpa della crisi del Milan è da attribuire ai calciatori.

M.S.