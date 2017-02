06/02/2017 15:55

JUVENTUS BARZAGLI / Massimiliano Allegri potrà contare su Barzagli per la sfida contro il Crotone. Il difensore, costretto a saltare il match contro l'Inter, si è allenato a Vinovo, avendo smaltito la febbre. Una buona notizia per i bianconeri in vista dei tanti impegni.

M.S.