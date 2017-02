Juventus, Cuadrado: "Altro che modulo, ecco la differenza con le altre"

06/02/2017 15:37

JUVENTUS CUADRADO / Match winner contro l'Inter, Juan Cuadrado ha parlato a 'Sky' del momento suo e della Juventus. L'esterno colombiano, uno dei perni del nuovo modulo offensivo di Allegri, non ritiene lo schieramento tattico la chiave di volta della stagione bianconera: "Non è il modulo a fare la differenza, ma la voglia di sacrificarsi per la squadra, per i compagni". Ora i campioni d'Italia sono attesi dalla prova Champions: "Lì è diverso. Il nostro compito è migliorarci e arrivare alla partita contro il Porto più maturi".

B.D.S.