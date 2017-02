Calciomercato Napoli, Mertens capocannoniere e De Laurentiis alza la clausola

06/02/2017 15:17

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS RINNOVO / E' il capocannoniere della Serie A, uno dei trascinatori del Napoli spettacolo di Sarri: Dries Mertens versione 'falso nove' ha dimostrato di essere un bomber che più vero non si può. Il Napoli ora vuole blindare il talento belga con il rinnovo di contratto ma anche se se ne parla da mesi, l'accordo tarda ad arrivare. Colpa, riporta 'Il Roma', della doppia clausola rescissoria che il patron De Laurentiis vorrebbe inserire nel nuovo contratto, una per l'estero e una per la Cina. Dopo le 16 reti segnate dal calciatore, il presidente del Napoli vorrebbe alzare il valore: 65 milioni per l'estero, 60 per la Cina, rispetto ai 35 e 50 milioni della prima proposta. Queste ultime cifre erano state considerate alte dall'entourage di Mertens ma il suo rendimento potrebbe ingolosire tanti club esteri e il Napoli non vuole farsi prendere per la gola.

B.D.S.