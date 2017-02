Leicester, Gray: "Ranieri? Uniti usciremo dalla crisi"

06/02/2017 15:24

CALCIOMERCATO LEICESTER GRAY RANIERI / Non è certo un momento facile per il Leicester di Ranieri. La squadra campione d'Inghilterra ha al momento un solo punto di vantaggio dalla zona retrocessione. Nella giornata di ieri il tecnico italiano aveva dichiarato di essere disposto a far un passo indietro se i calciatori non lo seguissero più. Al momento però non sembra esserci questo rischio. Gray, allontana questa possibilità, puntando sul gruppo: "Siamo tutti insieme e ci sosteniamo a vicenda negli spogliatoi - riporta 'SkySports' - Solo restando uniti e lavorando in allenamento potremo uscire dalla crisi".

M.S.