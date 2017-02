Serie A, corsa alla presidenza della Lega: Veltroni prende tempo

06/02/2017 15:04

LEGA SERIE A VELTRONI - Trova conferma l'ipotesi circolata in mattinata che vedrebbe Walter Veltroni lanciato verso la presidenza della Lega Serie A. Lo stesso ex segretario del Partito Democratico ha confermato questa possibilità, ma ha preso tempo: "E' vero, sono stato contattato e abbiamo parlato di questa possibilità - le parole di Veltroni a 'repubblica.it' - Ma non ho dato ancora nessuna disponibilità. Mi sono preso dei giorni per riflettere bene prima di dare una risposta definitiva. Sono ormai otto anni che ho scelto di lavorare lontano dai riflettori, devo riflettere bene per capire se ho voglia di cominciare una sfida affascinante, appassionanate ma lontana dalla scelta di vita che ho fatto. Nei prossimi giorni comunicherò a chi mi ha contattato per conto della Lega calcio la mia decisione".

A.L.