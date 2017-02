Juventus-Inter, Mughini contro Pioli: "Non è stato elegante"

06/02/2017 14:37

JUVENTUS INTER MUGHINI PIOLI / Il day after di Juventus-Inter è ancora all'insegna delle polemiche. Dopo le critiche nerazzurre all'operato di Rizzoli, Giampiero Mughini a 'Radio 24' 'rimbrotta' Stefano Pioli per le sue dichiarazioni post gara: "Nei novanta minuti ci sono stati episodi che possono essere dibattuti, ma le parole di Pioli non sono il massimo dell'eleganza". Sulla partita e il campionato, l'opinionista e tifosi bianconero dice: "Lo Stadium è una delle risorse più grandi per la rinascita della Juventus dopo il disastro di calciopoli. Quella di ieri è stata una bellissima partita. L'Inter, come ha detto #Allegri, è una squadra da trofeo. Non credo che il campionato sia una tirannia della Juventus, ci sono ancora le partite con Roma e Napoli".

Infine sulla Champions, Mughini dice: "La Juventus è tra le 10 migliori squadre d'Europa, non credo tra le 2/3 migliori, ma non sempre sono quelle ad andare in finale. Non mi faccio ipnotizzare dalla Champions, forse è perchè abbiamo il record di finali perse".

B.D.S.