Calciomercato Roma, Spalletti: "Contratto? Non è cambiato nulla. Valuteremo alla fine"

06/02/2017 14:44

CALCIOMERCATO ROMA SPALLETTI / Nel corso della conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, Luciano Spalletti è stato chiamato a rispondere sul suo futuro: "I giocatori le hanno chiesto di firmare il rinnovo? Non penso che ai miei calciatori interessi molto del mio contratto - ammette il tecnico della Roma - Ragazzi, non so se siete stati poco attenti ma tutto resterà così fino a fine stagione. In una settimana non è cambiato nulla, non vorrei rispondere più a questa domanda. Paletti? Quale sia la via di mezzo lo valuteremo. Se arriviamo secondi, se ci sono processi di crescita... oppure vincere. Vincere significa arrivare primi in qualche competizione. E' chiaro poi che si valuterà se io sono contento di lei e se lei è contento di me. Così si tireranno le somme".

M.S.