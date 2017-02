DIRETTA Serie A, Bologna-Milan: le formazioni UFFICIALI

Alessio Lento (@lentuzzo)

08/02/2017 19:45

BOLOGNA MILAN DIRETTA - Recupero della diciottesima giornata del campionato di serie A quello in programma tra il Bologna e il Milan. Due squadre in difficoltà: entrambe arrivano da sconfitte, i padroni di casa dal roboante 1-7 subito dal Napoli mentre i rossoneri sono stati battuti a domicilio dalla Sampdoria. Gli uomini di Montella dovranno cercare i tre punti per non perdere ulteriore terreno dalla zona Europa League. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Dall'Ara'.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-MILAN

BOLOGNA (4-3-3): Da Costa; Krafth, Gastaldello, Maietta, M'Baye; Dzemaili, Pulgar, Nagy; Verdi, Destro, Krejci. All. Donadoni

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Vangioni; Kucka, Locatelli, Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu. All. Montella

CLASSIFICA: Juventus 57, Roma 50, Napoli 48, Lazio 43, Inter 42, Atalanta 42, Milan 37*, Fiorentina 37, Torino 32, Sampdoria 30, Udinese 29, Chievo 29, Bologna 27*, Sassuolo 27, Cagliari 27, Genoa 25, Empoli 22, Palermo 14, Crotone 13, Pescara 9.

*Una partita in meno