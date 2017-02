Roma-Fiorentina, Sousa: "Totti è una favola. Bernardeschi e Chiesa? Pochi meriti"

06/02/2017 14:05

ROMA FIORENTINA CONFERENZA SOUSA / Di nuovo vigilia di campionato: domani sera all''Olimpico' si chiude al 23a giornata di Serie A con il posticipo Roma-Fiorentina. Il tecnico dei viola Paulo Sousa ha parlato oggi in conferenza stampa rispondendo alle domande sulle news Fiorentina. Oltre ad annunciare il forfait di Kalinic e Saponara, protagonisti nel calciomercato invernale, l'allenatore portoghese ha affermato: "Voglio vedere gli stessi nostri concetti offensivi e difensivi anche se gli avversari sono diversi. La differenza la faranno l'intensità e le decisioni".

Sousa potrà contare sui due giovani talenti viola, Chiesa e Bernardeschi, ma non si prende i meriti della loro esplosione: "I tecnici hanno una piccola percentuale di merito, ma il merito è soprattutto dei ragazzi con la loro qualità e predisposizione al lavoro".

Il tecnico portoghese ha poi parlato della gara di Pescara: "Non è stata la migliore ma è dovuto al loro atteggiamento tattico, erano molto bassi come linea difensiva. Domani sarà una gara diversa. La Roma può contare su giocatori di qualità e per chi difende non è semplice. Hanno cambiato modulo ripetto alla partita di andata ma siamo in grado di difendere bene".

Roma-Fiorentina, conferenza Sousa su gioco e Spalletti

Paulo Sousa non vede una Fiorentina più difensiva ("abbiamo sempre la nostra idea") e spiega: "Vogliamo controllare il gioco, a volte ci riesce, altre meno. L'obiettivo e fare la partita".

Infine sul gioco di Spalletti simile al suo: "Sono felice di essere in Italia e di essere studiato dai colleghi. Come tecnico straniero sono felice di aver portato qualcosa di innovativo nel calcio italiano. Totti? È una favola del calcio. Lui ha molto da dare alla Roma, sia in campo che in società".

B.D.S.