DIRETTA Serie A, Crotone-Juventus: segui la cronaca LIVE

Alessio Lento (@lentuzzo)

08/02/2017 17:00

CROTONE JUVENTUS DIRETTA - Dopo lo spostamento per l'impegno in Supercoppa della Juventus, il Crotone può finalmente ospitare la squadra di Allegri tra le mura amiche per la gara valida per la diciottesima giornata del campionato di serie A. I rossoblu di Nicola sono reduci dalla pesante sconfitta di Palermo che riduce ancora di più le speranze di salvezza, mentre i bianconeri arrivano all'appuntamento dopo la vittoria nel derby d'Italia contro l'Inter. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Ezio Scida'.

FORMAZIONI UFFICIALI:

DA CONFERMARE - CROTONE (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Nalini, Capezzi, Barberis, Stoian; Falcinelli, Trotta. All. Nicola

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Barzagli, Rugani, Asamoah; Khedira, Rincon; Pjaca, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri

CLASSIFICA: Juventus* 54; Roma 50; Napoli 48; Lazio 43; Inter e Atalanta 42; Milan* e Fiorentina 37; Torino 32; Sampdoria 30; Udinese e Chievo 29; Bologna*, Sassuolo e Cagliari 27; Genoa 25; Empoli 22; Palermo 14; Crotone* 13; Pescara 9

*una partita in meno