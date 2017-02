Roma-Fiorentina, Spalletti: "Nessuna punizione per Gerson. Stadio? E' tutto strano"

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

06/02/2017 14:10

ROMA FIORENTINA SPALLETTI/ Il tecnico della Roma Luciano Spalletti, interviene in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Fiorentina. Calciomercato.it segue in diretta per Voi l'intervento dell'allenatore giallorosso.

Le prime news Roma affrontate sono legate alla situazione infortunati: "Jesus rientra in gruppo. Perotti lavora invece individualmente e domani non ci sarà - esordisce Spalletti - Vermaelen ha un problema alla mano e bisognerà guardare come farlo allenare. Florenzi prosegue con il suo lavoro, per il resto tutti a disposizione".

IL MOMENTO DELLA SQUADRA - "Come quadratura e consistenza bisogna mantenere quello che abbiamo fatto e migliorare nella velocità offensiva. Non stiamo attraversando un brutto momento anche se non abbiamo fatto delle prove eccezionali".

SOUSA - "Come tutte le squadra passano momenti facili e momenti difficili. Succede a tutti, ora la sua squadra sta bene. Hanno ritrovato la condizione di calciatori forti e sono una squadra davvero forte. Sarà davvero una gara difficile".

STADIO - "Penso che sia giusto quello che ho fatto. Per quello che si vede in giro per il mondo capisci che c'è sempre un risvolto positivo per la città. La nostra società ha investito già dei soldi. Spero che la politica non centri nulla perché si tratta di una possibilità di investimento per il nostro paese. Mi sembra tutto strano... E' giusto che vadano approfondite le cose per quelle che sono le regole ma poi bisogna trovare una soluzione. In altri paesi con meno potenzialità trovo stadi più adeguati e non sono l'unico che la pensa così. Barriere? Conosco da tempo il Ministro Lotti, e questo facilita certamente il confronto ma non si fa nulla perché si è amici degli altri. Allo stadio, non dimentichiamoci, che dovrebbero venire le famiglie. Chi uso la stadio per far casino se ne deve restare a casa. Dobbiamo prenderci le giuste responsabilità per questo. Le barriere non sono mai sinonimo di libertà".

OBIETTIVI - "Bisogna rimanere attaccati a tutto ciò che è possibile. E' chiaro che la Juventus sta correndo tanto ma copiando loro che si riesce a trovare gli stimoli giusti. Bisogna credere che sia ancora tutto possibile. Il Napoli lo conosciamo. Quando si pensa a queste due squadre ti portano a cercare sempre la vittoria. Sono state costruite bene e tutti i ruoli vengono esercitati in maniera corretta. Dal presidente, all'allenatore alla città. La Juve, poi, è avanti su tantissimi aspetti".

GERSON - "Mandarlo in Primavera è stata una scelta mia. L'ho fatto perché si gioca di martedì, non è certo una punizione. Ha bisogno di giocare così come Grenier. Non è facile capire quale sia il suo stato di forma. Lo ripeto non lo abbiamo punito, è una ca***ta".

COPPA ITALIA - "Il Cesena è andato fortissimo. In Inghilterra succede spesso che si vada fuori con piccoli club. Qui quest'anno ci sono solo squadre forti e poi noi nel secondo tempo ci siamo meritati di passare il turno anche se probabilmente il Cesena si meritava i supplementari".

CAMPO DI GIOCO - "C'è la completa disponibilità del Coni per sistemarlo in tempo. E' stata sostituita una zolla vicina la porta dopo la partita di rugby. E' chiaro che bisogna far sì che venga tutelato lo spettacolo".

Roma-Fiorentina, Spalletti: "Borja Valero potrebbe giocare nel Barcellona"

Luciano Spalletti ha parlato dei calciatori della Fiorentina, che in passato sono stati accostati alla Roma, Badelji e Borja Valero: "Dal mio punto di vista di allenatore non posso rispondere su cosa avrebbero potuto darci questi due calciatori - prosegue il tecnico giallorosso - Io sono contento di quelli che ho. Sono molto forti certamente. Borja lo potresti mettere ovunque anche nel Barcellona, nel Manchester, ci starebbe benissimo. La Fiorentina è una squadra forte con dei giovani di prospettiva. Hanno una società forte. Se qualche calciatore leggesse che avrei voluto Borja… i miei calciatori sono di pari livello".