Roma, il sindaco Raggi risponde a Totti: "#Famostostadio nel rispetto delle regole"

06/02/2017 13:37

ROMA RAGGI TOTTI STADIO - Continua a far discutere la questione stadio in casa Roma. Dopo il parere negativo del comune capitolino, ieri il tecnico giallorosso Spalletti e il capitano Francesco Totti hanno lanciato l'appello per la costruzione del nuovo impianto con un hashtag che spopola su Twitter: #Famostostadio. E, sempre attraverso il noto social network, è arrivata la risposta del sindaco della Capitale, Virginia Raggi: "Caro Francesco Totti ci stiamo lavorando. #Famostostadio nel rispetto delle regole. Ti aspettiamo in Campidoglio per parlarne".

A.L.