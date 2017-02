Calciomercato Juventus, dalla Francia: obiettivo Lacazette

06/02/2017 13:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ All'indomani di Juventus-Inter, match che ha visto i bianconeri vincere grazie ad un missile di Cuadrado, si torna a parlare di calciomercato in casa juventina. Dalla Francia, arriva un'indiscrezione che vede protagonista la 'Vecchia Signora' in vista della sessione estiva di trasferimenti. Stando a quanto riportato da 'L'Equipe', la Juventus è pronta a tornare alla carica per Alexandre Lacazette, attaccante del Lione da tempo finito nel mirino di Alessandro Paratici e Giuseppe Marotta.

Calciomercato Juventus, obiettivo Lacazette

Il quotidiano francese, rilancia i bianconeri come candidata autorevole a strappare Lacazette al Lione. Il giocatore è uno degli obiettivi ricorrenti del calciomercato Juventus e tornerà utile a fine stagione, quando il Real Madrid tenterà un nuovo assalto a Dybala. La 'Vecchia Signora' monitora la situazione ed è pronta a farsi trovare pronta, anche se la concorrenza è alta: Liverpool, Arsenal, Paris Saint-Germain e Manchester United sono solo alcuni dei club europei interessati al giocatore. A spaventare gli acquirenti, inoltre, c'è la clasuola di 70 milioni di euro affissa dal Lione sul cartellino di Lacazette.

S.F.