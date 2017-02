Calciomercato, Llorente-Chelsea: il retroscena

07/02/2017 03:17

CONTE CHELSEA LLORENTE - Dopo gli anni insieme alla Juventus, Antonio Conte e Fernando Llorente si sarebbero potuti ritrovare all'ombra dello 'Stamford Bridge'. Il manager del Chelsea, che sta dominando la Premier League, a gennaio aveva messo nel mirino il bomber basco dello Swansea per rinforzare il reparto avanzato e far rifiatare Diego Costa. Ma il club gallese, impegnato nella lotta per non retrocedere, ha preferito trattenere il suo attaccante: "Ero a conoscenza di questo interesse - ha detto il 31enne spagnolo a 'Marca' - Con Conte ci conosciamo dai tempi della Juventus. Ma era difficile partire a gennaio, vista anche la nostra delicata situazione. Sono concentrato sulla mia squadra e pronto a dare il mio contributo per raggiungere la salvezza".

A.L.