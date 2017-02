I CRAQUE DEL MOMENTO - Gabriel Jesus: altro che periodo di ambientamento

Maurizio Russo

06/02/2017 13:15

GABRIEL JESUS MANCHESTER CITY / La crisi è finita. Dopo il pesante 4-0 rimediato dall'Everton ed il pareggio interno contro il Tottenham, il Manchester City ha ripreso a viaggiare a ritmi elevati. La squadra di Pep Guardiola ha scavalcato Liverpool e Arsenal riportandosi in zona Champions: ora i 'Citizens' sono al terzo posto ad un punto degli 'Spurs' e a 10 dal Chelsea capolista. La rimonta appare molto difficile, ma l'obiettivo minimo di partecipare alla massima competizione europea anche la prossima stagione è di nuovo a portata di mano. E il calendario sembra agevolare il cammino degli uomini di Guardiola, che nel prossimo mese faranno visita a due squadre di bassa classifica come Bournemouth e Sunderland.

SUBITO DECISIVO - L'inversione di tendenza del Manchester City è coincisa con l'impiego di Gabriel Jesus. Dopo gli 8 minuti all'esordio contro il Tottenham, il 19enne attaccante brasiliano è stato schierato titolare dapprima in FA Cup contro il Crystal Palace, quando ha fornito l'assist per il vantaggio di Sterling. Poi in Premier League: nel 4-0 al West Ham ha contribuito a sbloccare il risultato con il passaggio decisivo a de Bruyne e poi ha segnato il suo primo gol ufficiale. Ma è contro lo Swansea che ha conquistato i tifosi dei 'Citizens': doppietta nel 2-1 ai gallesi con rete decisiva oltre il novantesimo. Alla faccia di chi sostiene che i giocatori giovani e stranieri abbiano bisogno di tempo per ambientarsi in un nuovo campionato, l'ex Palmeiras si è guadagnato la palma di craque del momento.

Manchester City, l'esplosione di Gabriel Jesus porta alla cessione di Aguero?

Il grande impatto di Gabriel Jesus con il Manchester City potrebbe portare novità clamorose nella prossima sessione di calciomercato. A lasciare i 'Citizens' potrebbe essere addirittura Sergio Aguero: l'attaccante argentino ha mandato un messaggio chiaro alla società, alla quale ha chiesto chiarezza sul suo futuro: "Cercherò di aiutare al massimo la squadra, poi sarà il club a dovermi dire se c'è posto qui per me o no". Le pretendenti di certo non mancano: sul 'Kun' hanno già messo gli occhi Inter, Chelsea e Real Madrid.