Calcio, Totti 'Re' in radio e tv dopo il gol in Coppa Italia

06/02/2017 12:40

TOTTI IN TV / con il gol al Cesena che ha consegnato alla Roma il derby contro la Lazio in semifinale di Coppa Italia, Francesco Totti si è regalato il primo posto nella classifica dei personaggi del mondo del calcio più citati su radio e televisioni nella settimana tra il 31 gennaio e il 6 febbraio (1889 citazioni). La classifica è stata realizzata grazie al servizio Mediamonitor di Cedat 85, azienda che da 30 anni opera nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato, monitorando on line e in tempo reale oltre 150 TV e radio, nazionali e locali. Al secondo e terzo posto rispettivamente gli allenatori protagonisti del derby d'Italia Massimiliano Allegri (1851) e Stefano Pioli (1236).

Subito sotto il podio Vincenzo Montella (1055) che paga le quattro sconfitte consecutive e Luciano Spalletti (1040), salito alla ribalta per essersi presentato di fronte alle telecamere a sorpresa chiedendo in tipico romanesco ("Famo sto stadio") la realizzazione dello stadio della Roma. La roboante vittoria contro il Pescara della sua Lazio ha permesso a Simone Inzaghi di guadagnarsi la sesta posizione in classifica con 908 citazioni. Al settimo e ottavo posto Mertens (745) che sabato ha realizzato una tripletta e Higuain (730). Al nono posto Maurizio Sarri (712) e al decimo Mauro Icardi (564) che ha chiuso la domenica del calcio calciando un pallone per protesta contro l'arbitro Rizzoli e ora è a rischio squalifica.

S.D.