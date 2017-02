Calciomercato Roma, Manolas tra Arsenal e Inter: le ultime

06/02/2017 12:29

MANOLAS ROMA / Kostas Manolas lascerà la Capitale a giugno. Una certezza da quando il difensore greco non ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto con i giallorossi. La sua partenza nella prossima sessione di calciomercato Roma permetterà così alla società di Pallotta di incassare circa 40 milioni. Forse qualcosa in più, 42-45 se si scatenerà un'asta tra l'Inter, la Juventus e l'Arsenal. Una premessa è però d'obbligo: il club nerazzurro conserva un vantaggio per la cornice che si era definita nelle scorse settimane. Il gruppo Suning aveva avanzato un'offerta di 42 milioni, ma l'impossibilità di fare pagamenti cash nell'immediato ha impedito alle parti di stipulare l'accordo. La Roma aveva infatti bisogno di una liquidità fresca, e durante un blitz londinese il ds Massara ha cercato degli acquirenti disponibili a spendere cifre importanti durante la finestra invernale. Dal canto suo, Manolas avrebbe già una parola con l'Inter per un quadriennale a 4 milioni. Una cifra che potrebbe garantirgli pure la Juventus in tandem con l'Arsenal.

Manolas, il pensiero di Spalletti sul centrale greco

Anche sul rapporto tra il centrale classe '91 e Spalletti si è scritto sempre tanto. Lo stesso centrale greco è stato raccontato spesso come un calciatore dal carattere particolare. Di certo con lui in campo la Roma è riuscita, insieme a Fazio e Ruediger, a trovare un assetto molto solido in difesa. Un'armonia che si è spezzata contro la Samp, quando Spalletti a sorpresa gli ha preferito proprio il belga ex Barcellona Vermaelen. Una scelta forse dettata da alcuni rumors di mercato che hanno distratto il calciatore ellenico, apparso poi tra i peggiori nella sfida di Coppa Italia contri il Cesena. "Manolas? Non è che se uno non gioca la partita poi vuole andare via - le parole del tecnico giallorosso dopo il ko di Genova-. Ci sono sempre tre soluzioni: la mia, la tua e quella giusta. E i calciatori sanno che ci possono sempre soluzioni varie. Se Manolas pensasse così prenderebbe le distanze da noi e dallo spogliatoio e non va bene. Domani andrà in campo e comanderà la difesa, lui è un calciatore forte altrimenti non varrebbe così tanto".

E.T.