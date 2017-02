Serie A, da Lichtsteiner a Brozovic: quante tensioni con gli allenatori!

06/02/2017 12:35

NEWS SERIE A/ Alta tensione in Serie A, con il campionato entrato nel vivo dopo la fine del calciomercato invernale. I punti iniziano a scottare, le partite diventano sempre più importanti e i giocatori cominciano a perdere la pazienza. Nelle ultime due giornate, sono stati diversi i casi di screzi tra calciatori e allenatori. Paulo Dybala ha aperto la strada una domenica fa, quando non ha gradito la sostituzione con Pjaca in casa del Sassuolo e non ha stretto la mano ad Allegri. Un 'caso' subito fatto rientrare dai bianconeri dal tecnico, dall'argentino e anche dai compagni di squadra che in settimana hanno minimizzato l'accaduto.

Serie A, Lichtsteiner, Dybala e Brozovic: sale la tensione!

Ad emulare 'La Joya', però, ci ha pensato il suo compagno di squadra Lichtsteiner che durante Juventus-Inter, se l'è presa con Allegri reo di averlo sostituito. Lo stesso allenatore, al termine della partita, ha ammesso di aver male interpretato un segnale dello svizzero, credendo erroneamente che avesse chiesto il cambio. Nella stessa partita, non ha gradito il cambio nemmeno Brozovic, nervoso quando Pioli lo ha sostituito con Kondogbia. Passando sull'altra sponda di Milano, problemi anche per Montella al momento della sostituzione di Bacca con il colombiano che - ancora una volta - non l'ha presa benissimo.

S.F.