06/02/2017 11:53

VERMAELEN ROMA FIORENTINA / C'è attesa per la pubblicazione della lista dei convocati della Roma per il posticipo di domani sera contro la Fiorentina. A tenere banco in casa giallorossa sono le condizioni di Thomas Vermaelen: il difensore belga si è infortunato ad una mano e, come si legge su 'goal.com', il dolore al dito è talmente forte da metterne a rischio la presenza contro i viola.

M.R.