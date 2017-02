Calciomercato Leicester, Mourinho difende Ranieri: "Ha fatto la storia"

06/02/2017 11:54

CALCIOMERCATO LEICESTER/ Ore di riflessione in casa Leicester all'indomani della sconfitta contro il Manchester United che sta facendo vacillare la panchina di Claudio Ranieri. La situazione è complicata per le 'Foxes', in lotta per non retrocedere dopo la splendida cavalcata della scorsa stagione che le ha viste conquistare la Premier League in barba ad ogni pronostico. Mentre si fanno di nomi di Mancini e de Boer come sostituti di Ranieri, José Mourinho spezza una lancia in favore del tecnico italiano: "Ranieri deve essere rispettato perché è entrato nella storia e resterà nel calcio ancora per molti anni - ha spiegato in conferenza stampa lo 'Special One' dopo il successo sul Leicester - merita di essere ricordato e rispettato nonostante le cose per il Leicester siano difficili in questo momento".

S.F.