06/02/2017 11:32

CALCIOMERCATO MILAN CACERES / Martin Caceres si allontana ora dopo ora sempre più dal Milan: come si legge su 'Tuttosport' oggi in edicola, il difensore uruguaiano - dopo aver detto 'no' ai rossoneri - sta valutando ora la proposta del Crystal Palace. Oltre alla possibile destinazione Inghilterra, restano in piedi le piste che conducono in Cina ed in Russia.

S.D.