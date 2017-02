Calciomerato Milan, Bacca è sempre più un caso: la Cina chiama

Silvio Frantellizzi (Twitter: @SilFrantellizzi)

06/02/2017 11:33

CALCIOMERCATO MILAN/ All'indomani di Milan-Sampdoria, match che ha visto i rossoneri essere puniti dal rigore di Muriel e incassare un'altra sconfitta, in casa rossonera continua a tenere banco la questione legata a Carlos Bacca, il giocatore più discusso della rosa di Vincenzo Montella. Dal colombiano tutti, partendo dai dirigenti fino ad arrivare ai tifosi, si aspettavano gol a grappoli che giustificassero i 30 milioni di euro spesi per strapparlo al Siviglia nell'estate del 2015. Dopo le 18 reti segnate lo scorso campionato, ottimo bottino per un esordiente in Serie A, quest'anno la media di Bacca si è sensibilmente abbassata. Il numero 70 rossonero, fermo a quota 8 centri, è rimasto a secco nelle ultime tre partite di campionato, coincise con tre sconfitte consecutive contro Napoli, Udinese e Sampdoria.

Calciomercato Milan, caso Bacca: addio vicino?

Il momento non è dei migliori e ieri ci sono state altre frizioni con l'allenatore. Giunta l'ora della sostituzione, Bacca si è arrabbiato con Montella, chiedendogli "Perché io"?. Episodio non isolato, visto che Bacca ha manifestato più volte insofferenza nei confronti del tecnico. Montella, in un modo o nell'altro, ha sempre ribadito di voler puntare su di lui - salvo poi preferirgli Lapadula per qualche partita - ma il susseguirsi di certi atteggiamenti fanno riflettere il Milan sul suo futuro. Galliani non lo ha mai voluto cedere, neanche quando il West Ham è arrivato a offrire 30 milioni di euro, ma se la situazione non dovesse cambiare, un addio di Bacca dal Milan potrebbe non essere una utopia. Oltre agli 'Hammers', il colombiano piace anche al PSG e al Siviglia, senza dimenticare la Cina, dove il calciomercato è ancora aperto...

S.F.