Serie A, febbre da rigore: Torino e Pescara alla ricerca di un cecchino

Rocco Crea (@Rocco_Crea)

06/02/2017 11:11

SERIE A RIGORI / Torino, Pescara e i calci di rigore. Un trio maledetto, sprecone, come dimostrano i nove tiri dal dischetto complessivi falliti in serie A dalle due squadre.

Sembra quasi un paradosso, un’opportunità al contrario da evitare. E il problema – evidente - è l’assenza di cecchini infallibili, che più volte hanno provato ad alternarsi in cerca di gloria e che puntualmente, a turno, hanno anche fallito.

Nel Toro a provarci è stato prima Belotti, il bomber da 15 gol in stagione, che però ha sciupato la preziosa occasione per ben due volte consecutive, contro Milan e Bologna. Dopo di lui è toccato a Ljajic farsi ipnotizzare ancora una volta da Donnarumma, rivelatosi vera e propria bestia nera per i giocatori granata dagli undici metri. Infine, da quella che ormai sembra una vera e propria ghigliottina, non esce illeso neanche Iago Falque, fermato da Skorupski nella trasferta del Castellani.

Torino, il Gallo torna come rigorista di Mihajlovic

E Mihajlovic, dopo il bis di rigori sbagliati da Belotti ad inizio stagione, è costretto a fare dietrofront e designare nuovamente il Gallo come rigorista granata, dopo averlo sollevato dall’incarico all’inizio di ottobre.

Sorte ugualmente avversa anche in casa Pescara, dove Massimo Oddo ha originariamente affidato a Memushaj il delicato compito, tuttavia sciupato dal centrocampista albanese contro Lazio e Crotone. Ci ha provato quindi Caprari, contro Sampdoria e Lazio, senza però migliorare lo score ad eccezione dell’inutile gol al San Paolo per il 3-1 finale. Infine anche Biraghi, andato a segno al Barbera contro il Palermo, non è riuscito a ripetersi nella sfida interna contro il Sassuolo.

Si può allora parlare di sfortuna, malasorte, o gambe che tremano. Ma Torino e Pescara, ora è certo, restano disperatamente alla ricerca di un cecchino infallibile.