Juventus-Inter, moviola e veleni: ora Pioli trema per Perisic e Icardi

06/02/2017

JUVENTUS INTER PERISIC ICARDI / Bomba di Cuadrado, passa la Juventus. Con la 28a vittoria consecutiva in casa dei bianconeri ed il primo ko dopo 7 successi in Serie A dell'Inter, va in archivio un altro Derby d'Italia destinato a restare nella storia anche, se non soprattutto, per gli episodi dubbi, le polemiche ed il post-partita infuocato. Dai due rigori invocati da Pioli al rischio squalifica per Perisic e Icardi: Juventus-Inter è ancora una volta un concentrato di attriti e veleni. E le news Inter, ora, restano in attesa di quelle che saranno le decisioni del Giudice Sportivo, che potrebbero complicare, e di molto, le speranze di rimonta in vista di un ciclo di gare fondamentale.

Juventus-Inter, i casi da moviola e la polemica con Cesari

"In queste gare gli episodi fanno la differenza. Nel primo tempo c’erano due rigori per noi, Chiellini e Mandzukic su Icardi, con l’addizionale a pochi passi. Noi gli episodi li abbiamo creati, ma poi le decisioni prese non ci hanno favorito" ha tuonato Pioli al termine dell'incontro. E la moviola di Calciomercato.it gli dà in parte ragione. Dagli studi di 'Mediaset Premium', però, arriva il parere contrario dell'ex arbitro Graziano Cesari, che non giudica da rigore i due episodi citati e aggiunge: "Mandzukic non tocca mai Icardi". Pronta, allora, la replica di Pioli: "Graziano, non so se eri meglio da arbitro o adesso da opinionista". E poi in coro gli altri presenti in studio, dall'ex juventino Tacchinardi a Ferri, attaccano nuovamente Cesari fino ad arriva al giornalista Maurizio Pistocchi che chiude la disputa così: "È palesemente una questione di volontarietà, non è una regolare dinamica di gioco. Graziano, hai bisogno di un corso a Coverciano". Mentre sui social, inevitabilmente, si scatena la protesta dei tifosi interisti che attaccano il moviolista.

Juventus-Inter, Pioli trema: rischio 'stangata' per Perisic e Icardi. E Brozovic...

Ma se, nonostante la sconfitta, l'Inter può dirsi soddisfatta nel complesso dell'atteggiamento e della prestazione fornita contro la capolista, il rischio ora è che il ko dello 'Juventus Stadium' possa aver strascichi ben più pesanti e complicati da gestire. In primis ha fatto storcere il naso a parecchi interisti l'uscita dal campo nervosa di Marcelo Brozovic. Il croato non ha preso bene la sostituzione e tra qualche parolina di troppo ed un calcio ai gradini si è accomodato imbronciato in panchina. Non è la prima volta (ricordate con de Boer?). Ed in un momento così delicato, Pioli avrebbe fatto volentieri a meno di questa spina all'interno dello spogliatoio.



Perché il giorno dopo la sconfitta, il timore che regna in casa interista è quello della possibile stangata per Ivan Perisic e Mauro Icardi, pedine fondamentali nello scacchiere del tecnico parmigiano. Ricostruiamo gli eventi. Minuto 94', sul calcio d'angolo in favore dell'Inter sale anche il portiere Handanovic. Nella mischia, l'arbitro Rizzoli fischia una punizione per la Juventus e si accende una discussione col direttore di gara che estrae il rosso nei confronti di Ivan Perisic, reo di aver alzato un po' troppo i toni, che arriva anche a sfiorare lo stesso Rizzoli. Una manciata di secondi più tardi viene fischiata la fine del match ed Icardi, evidentemente irritato, sembra scagliare il pallone in direzione dell'arbitro che ai suoi collaboratori chiede: "Chi ha tirato la palla?". Si crea un mini capannello, poi Icardi si allontana nervoso e gridando 'fenomeno'. Ora per entrambi dipenderà tutto da quello che è stato scritto da Rizzoli nel referto: per Perisic si parte da una giornata di stop per il cartellino rosso, poi andrà analizzato cosa ha trascritto l'arbitro. Icardi invece resta in bilico. Se la sua protesta è stata sentita da un collaboratore, che dalle immagini sembra molto vicino, rischia anche lui una squalifica pesante, soprattutto in quanto capitano. E dopo Empoli e Bologna, il calendario prevede lo scontro diretto in zona Champions con la Roma.