Real-Napoli, tifosi diventano soci dei 'Blancos' per un biglietto

06/02/2017 11:03

REAL MADRID NAPOLI / La febbre Real ha ormai da tempo contagiato i tifosi del Napoli, ansiosi di assistere alla doppia sfida contro la squadra allenata da Zidane. E' ormai impossibile però trovare un tagliando disponibile sia per la gara in Spagna che per quella in Italia. Proprio per quanto riguarda la trasferta al 'Bernabeu', l'edizione odierna de 'Il Mattino' ha sottolineato uno strano caso, confermato ufficiosamente da fonti interne al Real.

E' stato registrato un aumento di membri nel club di Liga, tutti napoletani residenti a Madrid, pronti a diventare soci del club pur d'avere la possibilità di vedere questa sfida dal vivo. Tanti sostenitori azzurri saranno all'interno dell'impianto e moltissimi all'esterno, anche soltanto per far sentire la propria presenza, sognando l'impresa del gruppo di Sarri.

L.I.