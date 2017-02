Lazio, Parolo e i quattro gol al Pescara: impresa degna di Klose, Inzaghi e Casiraghi

06/02/2017 11:08

NEWS LAZIO/ Marco Parolo è stato l'uomo copertina della domenica laziale: con i quattro gol rifilati al Pescara, il centrocampista ex Parma ha mandato in estasi i tifosi biancocelesti e tutti i Fantallenatori che hanno creduto in lui. Un exploit degno dei grandi attaccanti che hanno fatto la storia della Lazio. L'ultimo che era riuscito a segnare quattro reti in una partita del club capitolino, infatti, era stato proprio il suo allenatore, Simone Inzaghi, autore di un clamoroso poker in Champions League contro il Marsiglia, stagione 1999/2000. Prima di lui era toccato a Pierluigi Casiraghi che ne rifilò altrettanti alla malcapitata Fiorentina di Claudio Ranieri, maltrattata 8-2 dalla Lazio di Zeman. In realtà, l'esempio più recente sarebbe quello di Klose nel 2013 contro il Bologna: il tedesco ne fece quattro ma decise di non fermarsi, segnando ancora per arrivare a cinque gol personali.

S.F.