Milan, Montella al bivio: se non batte il Bologna ha fatto peggio di Mihajlovic

06/02/2017 10:47

MILAN MONTELLA MIHAJLOVIC / La terza sconfitta consecutiva in campionato apre la crisi del Milan. I rossoneri hanno praticamente detto addio al sogno Champions e anche l'obiettivo di conquistare un piazzamento che valga la qualificazione alla prossima Europa League adesso è a rischio. E dire che Montella era partito benissimo: alla 14esima giornata, con il rotondo 4-1 rifilato in trasferta all'Empoli e la contemporanea sconfitta della Juventus con il Genoa, la formazione meneghina occupava il secondo posto a 4 punti dai bianconeri, contro le odierni 17 lunghezze di distacco. Una netta inversione di tendenza rispetto alla passata stagione, quando il Milan era sesto a pari merito con il Sassuolo. L'allora squadra di Mihajlovic, dopo 23 turni, aveva raccolto 39 punti: qualora i rossoneri (che sono fermi a 37, ndr) non dovessero battere il Bologna nel recupero di mercoledì prossimo, allora Montella avrebbe fatto peggio del suo predecessore.

M.R.