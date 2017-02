Calciomercato Milan, il Watford vuole già 'blindare' Niang

06/02/2017 10:51

CALCIOMERCATO MILAN NIANG / La partenza sprint di M'Baye Niang in Premier League ha già convinto la dirigenza del Watford a rendere definitivo il trasferimento dell'attaccante di proprietà del Milan, acquistato a gennaio in prestito con opzione di riscatto a 13,5 milioni di sterline (poco più di 15 milioni di euro). Ne dà notizia il 'Daily Mail'. Niang ha dichiarato: "Giocare in Premier è sempre stato il mio sogno, sogno venuto al Watford per restare a lungo".

S.D.