Roma-Fiorentina, l'appello di Vecino: "Totti, non smettere. Tra Sousa e Sarri..."

06/02/2017 10:35

FIORENTINA VECINO TOTTI / La 23esima giornata del campionato di Serie A avrà un'appendice domani con il posticipo tra Roma e Fiorentina, rimandata perché lo stadio 'Olimpico' era occupato dalla partita di rubgy tra Italia e Galles. Una sfida molto importante in chiave scudetto ed Europa League, con giallorossi e viola che non possono fallire l'appuntamento per non veder sfumare i rispettivi obiettivi. "Noi stiamo meglio dell'anno scorso quando venimmo all'Olimpico', però anche la Roma mi pare: è una squadra fortissima - ha detto Matias Vecino a 'Il Messaggero' - All'andata giocammo al massimo delle nostre potenzialità (vittoria 1-0, ndr), dimostrando che possiamo battere tutti. Solo giocando come contro la Juventus possiamo batterli: ci crediamo. Purtroppo siamo discontinui. Non solo tra una gara e l'altra, ma pure dentro la stessa partita. Dobbiamo migliorare e parecchio. Alla Roma toglierei Dzeko, è un gran bel centravanti". Oltre alla sfida di domani, il centrocampista uruguaiano commenta anche le altre news Roma ed in particolare del suo capitano: "Non ho avuto la fortuna di giocare con Totti, ma lo ammiro per quanto ha fatto in una carriera straordinaria e per quanto sta continuando a fare. Ogni volta che entra fa la differenza, su questo non ci sono discussioni. Lo vedo molto allegro e se sta bene fisicamente, gli mando questo messaggio: Francesco per favore non smettere, vai avanti".

Calciomercato Fiorentina, Vecino tra Sousa e Sarri

Per quanto riguarda il suo futuro, Vecino non ha dubbi: "Ho appena rinnovato il contratto fino al 2021, a Firenze sto benissimo". Ma in chiave calciomercato, l'uruguagio potrebbe ritrovarsi un nuovo tecnico sulla panchina viola la prossima stagione: "Sousa è molto bravo, ci carica benissimo, cerca di migliorarci continuamente. Con lui sono cresciuto tanto: mi aiuta il fatto che sia stato in precedenza un grande centrocampista. Detto che mi auguro che possa restare con noi, Sarri ha dimostrato in pieno il proprio valore anche andando via da Empoli. Lui e Sousa sono stati gli allenatori più importanti della mia carriera".

M.R.