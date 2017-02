Roma-Fiorentina, Sanchez: "Dzeko non mi preoccupa. Ho marcato Messi..."

06/02/2017 10:17

ROMA FIORENTINA SANCHEZ / La Fiorentina di Paulo Sousa è attesa dal delicato match contro la Roma di Spalletti. Una sfida che si disputerà domani sera all'Olimpico', commentata sulle pagine del 'Corriere Fiorentino' da uno dei pilastri della viola, Carlos Sanchez: "L'affetto dei tifosi viola mi spinge a dare ancora di più. Non vedo l'ora di giocare la prossima partita. Voglio guadagnarmi sempre più stima".

JUVENTUS - "Ero fuori da qualche gara e poi il mister mi ha chiesto di provare a giocare in difesa. Dopo qualche partita è giunta la sfida con la Juventus. Bellissima. Ho chiamato Cuadrado dopo il successo ma lui era triste. Agli amici non si manca mai di rispetto, quindi non ho infierito. In difesa o come centravanti. Per la Fiorentina gioco ovunque. A Napoli ho sofferto Insigne, ma contro un giocatore così veloce, chi non farebbe fatica?".

PANCHINA - "Sousa si arrabbiò di brutto quando a Cagliari sbagliai posizione su un angolo e prendemmo gol. Aveva ragione. Credo però abbia apprezzato la mia sincerità, quando poi andai a parlargli. Infatti oggi sono titolare".

EUROPA - "Se non ci credessimo, saremmo morti. Abbiamo tutte le potenzialità per arrivare in Europa League anche il prossimo anno. Contro il Borussia poi saranno due splendide gare. Ora però testa alla Roma".

DZEKO - "Perché dovrebbe preoccuparmi? Io ho marcato Messi, Ronaldinho, Neymar e mille altri. Credo riuscirò a far bene anche contro la Roma. Sono forti ma per batterci dovranno giocare una grandissima partita".

L.I.