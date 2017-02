Roma, Florenzi torna in campo: fissata la data

06/02/2017 10:25

ROMA FLORENZI / Alessandro Florenzi è pronto a tornare in campo, dopo aver superato la scorsa settimana l'ultima visita di controllo dal professor Mariani, che lo ha operato per la rottura del legamento crociato.

Come si legge sul 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il calciatore potrebbe scendere in campo il 18 gennaio con la maglia della Roma Primavera contro il Crotone. In ottica prima squadra, l'obiettivo è rientrare fra i convocati per la partita di ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Villarreal del 23 febbraio.

S.D.