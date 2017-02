Calciomercato, Giampaolo: "Molto vicino a Juventus, Milan e Roma. La verità su Cassano"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

06/02/2017 09:52

CALCIOMERCATO JUVENTUS SAMPDORIA GIAMPAOLO / Intervenuto ai microfoni di 'Radio Rai', il tecnico della Sampdoria, Giampaolo, ha parlato della vittoria contro il Milan, di Cassano e Ferrero, ma anche delle chance mancate in passato d'approdare in una big del nostro campionato, come la Juventus: "Non è facile battere il Milan, quando non alleni una big. Ho provato a tenere sereni i miei ragazzi, come faccio sempre. Ritengo debbano divertirsi in campo. La gara la si prepara durante la settimana, mentre la domenica si scende in campo per giocare, con quel giusto gusto. Si va in campo per divertirsi, non è una guerra".

MILAN - "Hanno una grande qualità nel possesso palla. La loro qualità ha avuto la meglio sulle nostre intenzioni. La differenza però poi la fanno i calciatori con la loro qualità, al di là dell'allenatore".

TOP CLUB - "Ci sono stato più volte vicino e le considero tutte belle opportunità che non si sono concretizzate. E' successo con la Juventus, dopo Siena, così come con il Milan e la Roma".

GIOVANI - "Quando un allenatore ha un bel gruppo di giovani, deve farli giocare per forza. E' la società che decide. Se si scelgono tanti ventenni è anche perché con loro puoi fare delle plusvalenze, non con i trentenni".

FERRERO - "E' una persona estremamente intelligente. E' diverso da quello che appare ai media. E' bravo a giocare su entrambi i fronti. Ha grande affetto per me e abbiamo un rapporto franco, senza che lui sia mai entrato nel merito delle mie scelte tecniche".

MURIEL - "Me lo avevano descritto come un talento incostante, poco attento fuori dal campo, dall'allenamento all'alimentazione. E' invece l'unico a sostenere il doppio allenamento ed è molto attendo sul fronte del cibo. Credo sia scattato qualcosa in lui".

JUVENTUS - "Rifarei le stesse esclusioni fatte in quella gara. Ritengo che il nostro modo di giocare sia molto dispendioso per gli attaccanti. Io poi alleno 25 giocatori e non puoi escludere chi gioca meno, quando ne hai bisogno. Devi ripagarlo in qualche modo. In quel momento lì ho fatto la miglior formazione. Spesso è semplicemente quella che fisicamente può reggere lo sforzo. Lo stesso si può dire in Coppa Italia contro la Roma. Hai bisogno di coinvolgere tutti".

CASSANO - "L'ho portato in ritiro, dov'era molto dimagrito. Ritenevo che nel nostro sistema di gioco lui non ci stesse bene. Avevo pensato di cambiare con il falso nove, che ritenevo fosse più congeniale a Cassano. Avevo infatti chiesto attaccanti diversi in rosa, ovvero due attaccanti laterali. Con me si è sempre allenato bene. Credo che nelle scelte del club, in virtù di un ringiovanimento della rosa, l'uscita di Cassano sia stata programmata".

TORREIRA - "E' un giocatore alla Gargano ma migliore tatticamente. Ha poi fame e impara in fretta".