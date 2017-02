Juventus-Inter, Boninsegna: "Decisioni di Rizzoli in una sola direzione"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

06/02/2017 09:29

JUVENTUS INTER BONINSEGNA / Intervistato da 'Radio Rai', Roberto Boninsegna, ex campione di Inter e Juventus, ha commentato la sfida di ieri sera tra bianconeri e nerazzurri, che ha visto i bianconeri portare a casa tre punti pesanti per il campionato: "Gol Cuadrado? La prima cosa che conta è centrare la porta. Credo però Handanovic, che è stato il migliore in campo, l'abbia vista partire in ritardo".

CESSIONE - "E' vero che quando mi parlarono della cessione alla Juventus, dissi ovunque meno che lì. Alla fine però è stata un'esperienza eccezionale, vincendo tanto, nonostante Trapattoni (ride ndr)".

RIZZOLI - "Non è in un ottimo momento, infatti ci sono state polemiche già al momento della designazione. Era una gara difficile ma tutti gli episodi sono andati a favore della Juventus. Da Chiellini a Mandzukic, passando poi per la trattenuta al limite di Lichtsteiner. E' stato un arbitaggio che ha preso decisioni solo verso una parte. Non credo ci siano sul risultato ma un rigore poteva cambiare le cose".

INTER - "Credo possa ancora ambire al terzo posto ma ieri sera non credo fosse la gara giusta per fare esperimenti. Credo che certi cambi, da D'Ambrosio a Joao Mario ad esempio, sarebbero da fare in altri tipi di gare. Dopo un periodo negativo, da Mancini a de Boer, la vedo bene con Pioli, anche se ieri mi ha sorpreso. Ha preferito adeguarsi al gioco della Juventus".

JUVENTUS - "Allegri ha trovato il giusto modulo, con Dybala, Mandzukic e Higuain. E' una corazzata e le vanno fatte i complimenti. Dybala? E' un giocatore furbo, sveglio, che fa la differenza. Per fortuna dell'Inter Handanovic era piazzato bene su quel numero che ha realizzato ieri".

CASCATORI - "In ogni squadra ci sono dei cascatori, in ogni periodo. Ce n'erano anche ai miei tempi. A volte si enfatizza con tre o quattro capriole, anche per ingannare l'arbitro. Io cadevo soltanto se mi azzoppavano. E' questione anche di carattere".

NAPOLI - "E' un gioco spettacolare, anche se è una squadra lunatica. Nella giornata buona, non ce n'è per nessuno. La Juventus però fa un campionato a sé, perché tutte le altre hanno problemi. Per lottare serve maggior continuità. Real? Non è facile. Giocare a Madrid soprattutto sarà difficile. Credo il gap sia diminuito ma il Napoli dovrà fare molta attenzione".

CINA - "Sarei un pazzo a dir di no a tanti milioni (ride ndr)".