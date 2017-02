06/02/2017 09:13

RISULTATO SUPER BOWL 2017 / I New England Patriots hanno vinto il loro 5° Super Bowl a Houston battendo al supplementare 34-28 gli Atlanta Falcons, recuperando da 3-28 nel 3° quarto. Tom Brady supera Montana per trionfi complessivi (5) e per Mvp della partitissima (4) entrando nella leggenda del football americano.

S.D.