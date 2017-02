Calciomercato Napoli, Pavoletti dietro Mertens e Milik. Nuovo caso Gabbiadini?

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

06/02/2017 09:06

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS PAVOLETTI / L'importanza di Dries Mertens per il Napoli di Maurizio Sarri è sotto gli occhi di tutti. E' dall'inizio della stagione che il belga mette in evidenza le proprie capacità balistiche, avvicinandosi alla porta più di quanto fatto nel 2015-16. Ha dimostrato tutta la propria fame di gol già contro il Pescara, ovvero la prima di campionato, evidenziando poi una forte sintonia con Milik.

La punta ex Ajax gioca spesso fuori dall'area, dialogando con gli esterni, per poi sevire assist o farsi trovare pronto dinanzi al portiere. Un reparto d'attacco rapido, in grado di ragionare in pochi frazioni di secondo, offrendo spettacolo. La domanda però sorge spontanea, dove si pone in questo Napoli ricco di automatismi un giocatore 'classico' come Leonardo Pavoletti?

Calciomercato Napoli, Pavoletti e l'ombra di Mertens. Può chiedere la cessione?

Leonardo Pavoletti ha mostrato in campo di non essere ancora al 100% nelle poche chance per ora collezionate in maglia azzurra. Almeno tre i gol sprecati in Coppa Italia contro Spezia e Fiorentina, segno di una condizione ancora da ritrovare.

Le sue prestazioni hanno però soprattutto evidenziato come il gioco di Pavoletti non rispecchi al momento quello del Napoli di Sarri. Resta dunque da capire se il tecnico miri a un cambiamento della manovra d'attacco con lui in campo o se, in quel di Castelvolturno, si lavori con l'ex Genoa per migliorare i suoi movimenti dentro e fuori dall'area di rigore.

Difficile però togliere dal campo un Dries Mertens in questo stato di forma e, con il ritorno di Milik, le gerarchie potrebbero delinearsi in maniera alquanto chiara. Il belga è il nuovo titolare, probabilmente anche a Madrid contro il Real di Zidane, con Milik alle sue spalle, in attesa del suo pieno recupero.

Pavoletti potrebbe dunque ritrovarsi nella stessa condizione di Gabbiadini nell'ultimo mercato Napoli, ovvero una terza scelta chiamata a dare sempre il 100% nelle poche occasioni ricevute. A 28 anni l'attaccante potrebbe chiedere maggior spazio, preferendo forse la titolarità di un club di metà classifica, in Italia o all'estero, alla panchina di una big nostrana che gioca le Coppe.

Con Gabbiadini al Southampton e Giaccherini che ha già valutato nel calciomercato di gennaio le offerte ricevute, Giuntoli potrebbe dover fare i conti con una panchina più ristretta del previsto a giugno. In caso di addio di Pavoletti però le alternative non mancherebbero, da quella 'fatta in casa', che porta il nome di Duvan Zapata, al gioiellino dell'Ajax Dolberg, seguito con insistenza da mesi.