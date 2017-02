Calciomercato Inter, il tweet di Kondogbia senior: "Sono gli ultimi mesi"

06/02/2017 08:31

CALCIOMERCATO INTER KONDOGBIA / Nel mercato di gennaio l'Inter ha lavorato soprattutto per sfoltire la rosa di Pioli, mandando altrove giocatori interessanti che hanno bisogno di minutaggio e altri invece ai margini del progetto del tecnico.

A giugno però tale processo avrà un seguito, andando a coinvolgere anche calciatori dal profilo differente, ovvero quelli il cui cartellino ha avuto un costo elevato. Su tutti spicca il nome di Kondogbia, il cui rendimento all'Inter non ha rispecchiato il valore economico stabilito sul mercato qualche anno fa.

Al termine della stagione il centrocampista potrebbe dunque dire addio alla maglia nerazzurra e, nel corso di Juventus-Inter, un tweet sibillino di suo fratello pare aver reso tutto più chiaro. Evans Kondogbia, classe '89, in forse al Seregno, ha infatti twittato: "Può fare panchina anche per il resto della stagione, ciò non toglie che sono i suoi ultimi mesi". Un tweet che è stato poi prontamente cancellato.

L.I.