Calciomercato Roma, dalla Fiorentina il 'dopo Manolas'

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

06/02/2017 08:22

CALCIOMERCATO ROMA RODRIGUEZ / In attesa di Roma-Fiorentina di martedì sera, la sfida tra le due società tiene banco sul campo del calciomercato: secondo quanto scrive oggi 'Leggo', con Kostas Manolas destinato a vestire la maglia dell'Inter (si parla di un accordo tra nerazzurri e procuratore sulla base di un ingaggio da 4,5 milioni a stagione per 5 anni), la società giallorossa potrebbe decidere di puntare su Gonzalo Rodriguez, in scadenza di contratto con la Fiorentina e nel mirino anche dell'Inter, che ha già avuto un più di un contatto con l'agente (ma che potrebbe mollarlo in caso di fumata bianca per il greco romanista). Il difensore viola si 'accontenterebbe' di un ingaggio da 1,5 milioni all'anno. Alla Roma piace anche Soyuncu del Friburgo.