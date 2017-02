Palermo, dura contestazione contro Zamparini

06/02/2017 08:13

PALERMO CONTESTAZIONE ZAMPARINI / Il gol di Nestorovski contro il Crotone ha regalato nella giornata di ieri la prima vittoria casalinga per il Palermo in questa stagione. Un tabù sfatato finalmente, proprio contro una diretta avversaria per la lotta nelle zone basse della classifica.

Dopo il prezioso punto di Napoli, arrivano dunque i tre contro gli uomini di Nicola, per un inizio davvero convincente di Lopez. Non si placa però la rabbia dei tifosi rosanero che, prima del match delle 18 di ieri, hanno dato vita a una durissima contestazione, come riporta il 'Giornale di Sicilia', rivolta al presidente Maurizio Zamparini.

Centinaia di ultras urlanti dinanzi al 'Renzo Barbera' lo hanno accusato di volere in realtà la retrocessione del Palermo. La prova sarebbe da ricercare nel mercato di gennaio, nel corso del quale alcuni pezzi pregiati della rosa sono stati venduti, senza che la stessa venisse rafforzata.

L.I.